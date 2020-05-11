وضع فريق ألماني في الحجر الصحي بعد اكتشاف حالتي «كورونا»

المصدر: باريس - أ.ف.ب

أعلن نادي دينامو دريسدن من الدرجة الثانية الألمانية في كرة القدم أنه وضع جميع أفراد فريقه الأول وجهازه الفني في الحجر الصحي، بعد اكتشاف إصابتين جديدتين في صفوفه بفيروس كورونا، مشيراً إلى أنه لا يمكنه خوض مباراته الأولى بعد استئناف المنافسات، والمقررة بعد ثمانية أيام.

وأوضح النادي أنه يتعين على جميع اللاعبين والمدربين والجهاز الفني لدينامو دريسدن الخضوع لفترة من العزل مدتها 14 يوماً، بعد الإعلان عن حالتين إيجابيتين جديدتين، تتعلقان بلاعبين لم يتم الكشف عن اسميهما، مؤكداً أنهما لا يعانيان أعراض هذا الفيروس.

وبات دينامو دريسدن أول نادٍ في الدرجتين الأولى والثانية لن يكون بإمكانه استئناف المنافسات المقررة نهاية الأسبوع الجاري.

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