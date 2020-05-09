استاد القاهرة الأفضل في العالم متفوقاً على ملاعب مدريد وبرشلونة وليفربول

المصدر: محمد الحتو - دبي

فاز استاد القاهرة الدولي بالمركز الأول في استفتاء "أفضل ملعب في العالم لعام 2020" من اختيار الجمهور، الذي أجرته صحيفة "ماركا" الأسبانية، وذلك بعد حصوله على 121 ألف و200 صوتاً متفوقاً على ملاعب عالمية كبرى مثل "سانتياغو برنابيو" و"كامب نو" معقلي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين.

وحل استاد رادس التونسي في المركز العاشر (13.8 صوتاً)، وجاء استاد محمد السادس المغربي في المركز الـ 11.

المفارقة أن الصحيفة الأسبانية اعتبرت استاد القاهرة ملعبا للنادي الأهلي المصري على الرغم من أنها اعتبرت استاد محمد السادس ملعبا لناديي الرجاء والوداد في المغرب، مما أثار استياء جمهور نادي الزمالك "الغريم التقليدي للأهلي" الذي شعر بهضم حقه لعدم ذكر اسمه في الاستفتاء كبقية الأندية المنافسة، والأمر نفسه ينطبق على نادي الإفريقي التونسي الذي لم يذكر اسمه مع الترجي خلال الاستفتاء لكونهما يتقاسما اللعب على استاد رادس.

ويذكر أن النادي الأهلي فاز قبل أيام بالمركز الأول في استفتاء "أفضل شعار نادٍ في العالم" الذي أجرته الصحيفة الإسبانية نفسها على موقعها الإلكتروني، بعد حصوله على ثلاثة ملايين صوتاً.



الترتيب النهائي لأفضل 10 ملاعب في العالم بحسب استفتاء صحيفة "ماركا":

1- ستاد القاهرة "الأهلي المصري" 121.2 ألف صوت.

2- سانتياجو برنابيو "ريال مدريد الإسباني" 47.1 ألف صوت.

3- كامب نو "برشلونة الإسباني" 28.5 صوت.

4- سان ماميس "أتلتيك بلباو الإسباني" 22.9 ألف صوت.

5- مونومنتال "كولوكولو تشيلي" 22.5 ألف صوت.

6- واندا متروبوليتانو "أتلتيكو مدريد الإسباني" 20 ألف صوت.

7- لا بومبونيرا "بوكا جونيورز الأرجنتيني" 18.5 صوت.

8- أنفيلد "ليفربول الإنجليزي" 17.4 صوت.

9- سيجنال إدونا بارك "بروسيا دورتموند الألماني" 14.2صوت.

10- رادس "الترجي التونسي" 13.8 صوت.



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