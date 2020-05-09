نجم الزمالك يكشف سبب حذف فقرة الثعبان من حلقة طارق حامد في "رامز مجنون رسمي"

المصدر: خالد صديق - دبي

كشف لاعب الزمالك والمنتخب المصري السابق، ومقدم برنامج "زملكاوي" في قناة الزمالك، طارق يحيى، عن السبب في قيام الفنان رامز جلال مقدم برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يعرض طوال شهر رمضان على قنوات "إم بي سي" بحذف فقرة الثعبان في حلقة نجم الزمالك طارق حامد التي عرضت أمس، على الرغم من ان الفقرة كانت موجودة بالفعل، لكن فريق إعداد البرنامج حذفها ولم تظهر في الحلقة، مشيراً إلى السبب هو خوف القائمين على البرنامج من رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور.

وقال طارق يحيى خلال تقديمه لبرنامجه مساء اليوم: "ما فعلة طارق حامد أسعد الكثير من الزملكاوية.. الخوف ظهر في عيون رامز جلال، وحذف فقرة الثعبان لأنه يعلم مليون في المائة أن مرتضى منصور ضليع في القانون، وبالتالي قطع أجزاء من الحلقة خوفاً من المسألة القانونية".

وبدا واضحاً خلال الحلقة أن المذيع رامز جلال كان يخشى ردة فعل طارق حامد، لدرجة أنه ألغى فقرة الثعبان الذي يظهره في كل الحلقات لضيوف البرنامج، وعقب البرنامج قام لاعب الزمالك بالاعتداء على رامز جلال، وجره إلى بركة المياه واعتدى عليه، قبل أن يتعانقا ويسامح كل منهما الآخر.

وكان نادي الزمالك قد أعلن نادى ان رئيس مجلس إدارة النادي مرتضى منصور، قرر رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد بـ 500 ألف جنيه بسبب ظهوره في برنامج رامز جلال.

وجاء فى بيان لنادي الزمالك عبر موقعة: أن "رئيس النادي قرر رفع العقوبة على طارق حامد بسبب أن طارق لقن رامز جلال علقة في الاستديو الخاص بالبرنامج وسط رجالة".

وذكر في البيان على لسان مرتضى منصور: "طارق حامد لقن المجنون رامز درساً في رجولة الزمالكاوية".

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