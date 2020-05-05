حارس مصري يقلل من شناوي الأهلي ويتحدث بغرور محمد رمضان: "أنا نمبر ون"!

المصدر: محمد الحتو - دبي

يتسلح لاعبو كرة القدم بالثقة والتركيز والمثابرة على النجاح ولكن بعضهم من يرتفع لديه المنسوب بشكل مفرط فيدلي بتصريحات تضعه في قالب الغرور خصوصا عندما يتعلق الأمر بالحديث عن أفضليته مقارنة بنجوم لهم صولات وجولات في الملاعب.

حارس مرمى نادي بيراميدز المصري مهدي سليمان خرج للوسط الرياضي في بلاده بتصريحات على شاكلة الفنان محمد رمضان "أنا نمبر ون والأسطورة"، إذ قال الحارس الواعد في مقابلة مع قناة "أون تايم سبورتس": "أي حارس في مصر سيجلس بديلاً لي.. أنا رقم واحد".

وأوضح سليمان :"أنا الحارس رقم واحد في بيراميدز، أحمد الشناوي (حارس الزمالك السابق) يجلس بديلاً، طالما الأمور تحسم في الملعب فأنا الذي سيلعب دائماً".

وحول إمكانية انتقال حارس الأهلي شريف إكرامي إلى بيراميدز الموسم المقبل، قال سليمان: "سيكون بديلاً لي أيضاً، أحسم مشاركتي أساسياً من خلال عملي وتركيزي في الملعب وفي التدريبات دائماً".

وعن مقارنته بحارس الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي، قال سليمان: "لو انتقلت إلى النادي الأهلي سيجلس محمد الشناوي بديلي".

وأوضح "من خلال مشاركاتي في معسكرات المنتخب قال لي مدرب الحراس أحمد ناجي في حضور أحمد الشناوي وشريف إكرامي أنني الحارس رقم واحد حال استمراري بنفس الأداء في التدريبات ومع فريقي".

ولم ينتهِ سليمان من تصريحاته حتى انهالت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي وبعضها استهجن الطريقة التي يتكلم بها حارس المرمى، إذ قال المشجع محمود عبدالله على حسابه في "تويتر": "لا يرتقي مستوى المهدي سليمان حاليا مع كامل احترامنا لشخصه الكريم و من وجهة نظري فقط الى حارسي الاهلي و الزمالك، و لو لم يهمل احمد الشناوي في حق نفسه لضمن مكانه في حراسة بيراميدز".

وسخر المشجع "الروبي أليكس" من تصريح سليمان، قائلا: "ولما أروح على برشلونة هيقعد شتيغن احتياطي وأنا بلوه سوده!".

وفي المقابل، دافع مشجع يدعى "ماجيكيان" عن حارس بيراميدز وقال: "من وجهة نظري حارس بيراميدز المهدي سليمان هو أفضل حارس في مصر الآن، اللي يخلي احمد الشناوي يقعدله احتياطي يبقى اكيد حارس مميز جدا".

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