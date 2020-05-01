«رامز جلال يواصل شحن جمهور الزمالك بـ«كهربا».. ويغازل الأهلي في «تويتر

المصدر: محمد الحتو - دبي

واصل برنامج المقالب «رامز مجنون رسمي» الذي يقدمه الفنان المصري المثير للجدل رامز جلال على قنوات «إم بي سي» الشحن السلبي لجماهير نادي الزمالك بعد أن استضاف أمس الخميس، لاعب الزمالك سابقاً والأهلي حالياً محمود كهربا الذي أدلى خلال الحلقة بتصريحات اعتبرت إهانة جديدة للكيان الأبيض، بعد الحلقة السابقة لزميله المحترف التونسي علي معلول.

ولم يكتف رامز جلال بإثارة غضب الزملكاوية خلال الحلقة التي أعرب فيها عن حبه للأهلي، بل غازل جمهور القلعة الحمراء بنشره على حسابه في "تويتر" صورة من الحلقة حملت أحد الأسئلة التي وجهها لكهربا، إذ سأله رامز: «استضافتك وانت زملكاوي واستضافتك وانت أهلاوي»، فرد كهربا: «بس وأنا أهلاوي أحسن».

وانهالت تعليقات الجمهور الزملكاوي الغاضب من الحلقة وهذه التغريدة، فقال المشجع الذي يحمل اسم «ديمو»: «المفارقة بقا انك لما جبته و هو زملكاوي كان بطل كأس مصر و لما جبته وهو أهلاوي كان بطل النحس على الاهلي»، في إشارة إلى تتويج الزمالك بكأسي السوبر المصري والإفريقي، والتأهل لنصف نهائي أبطال أفريقيا بعد رحيل كهربا من النادي.

أما المشجع «كوكو»، فذكره بتصريحات سابقة له في حوار مع صحيفة «الأخبار» المصرية عندما كان لاعباً في الزمالك، إذ نقلت الصحيفة على لسان كهربا عناوين تتغزل بالزمالك على حساب الأهلي قال فيها: «الأهلي مالهوش أمان.. انتقلت للزمالك بمكالمة.. وأعيش قصة حب بيضاء».

وعلقت المشجعة «وفاء»: «احنا احسن لأنك مش بتمثلنا هو حد قله إن الزمالك وجماهيره واقعيين فى دبديبو، خليه يتفرج على فيديوهات بن شرقي وهو هيعرف انه لما راح الاهلى بقى الزمالك احسن بكتير».

وفي المقابل، أعربت تعليقات الجماهير الأهلاوية عن حبها للاعبها، كما فعلت قبل أيام مع زميله المحترف التونسي علي معلول في الذي ظهر أيضاً مع رامز في الحلقة الثانية للبرنامج وغازل جمهور الأهلي على حساب الزمالك حين هدده رامز بلدغة الثعبان أو التوقيع للزمالك فقال: «لا هات الثعبان أحسن!».

وكان كهربا لاعباً في النادي الأهلي قبل أن يغادره إلى الزمالك ليصطدم بعدها مع رئيسه مرتضى منصور مراراً، حتى أن الأخير فاجأ الجماهير بإعلانه عرض كهربا للبيع ليس لأسباب أخلاقية، على حد تعبيره، في سبتمبر من عام 2018.

واستمرت مشاكسات اللاعب مع الزمالك في فبراير 2019، بمباراة الفريق مع بترو أتلتيكو الأنغولي بدوري أبطال أفريقيا، إذ خرج غاضباً لدى استبداله من المدرب السابق السويسري كريستيان غروس آنذاك، لإهداره فرصاً سهلة، فشتمته الجماهير لكنه رد بقوة وهو في طريقه لمقاعد البدلاء حين فقد أعصابه وقام بالبصق باتجاههم.

وبعد عودته إلى الأهلي يخرج كهربا بين الحين والآخر لمغازلة جمهور الأحمر، الأمر الذي أثار غضب زملاءه السابقين في الزمالك الذين اصطدم معهم في أول مباراة جمعته معهم بكأس السوبر المصري في أبوظبي والتي انتهت بفوز الزمالك بركلات الترجيح.

نص حوار رامز جلال وكهربا في حلقة «مجنون رسمي»



- رامز: «استضافتك وانت زملكاوي واستضافتك وانت أهلاوي».

- كهربا: «بس وأنا أهلاوي أحسن».

‏- كهربا: «انا رجعت لبيتي.. ألعب حاضر.. أقعد احتياطي حاضر.. إن شاء الله ألم الكور.. طالما في بيتي هبقي مبسوط».

- رامز: «قول رامز جلال عم الناس».

‏- كهربا: «مش انت اهلاوي تبقي عم الناس».



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news