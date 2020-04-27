مرتضى منصور يقاضي رامز جلال وقناة "إم بي سي" بعد حلقة معلول

المصدر: محمد الحتو - دبي

تقدم رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، اليوم الإثنين، ببلاغ رسمي إلى النائب العام في مصر ضد مواطنه الفنان رامز جلال مقدم برنامج المقالب المثير للجدل "رامز مجنون رسمي" المذاع على قنوات "إم بي سي" خلال شهر رمضان، بعد الإهانة التي تعرض لها ناديه خلال الحلقة الثانية التي استضاف فيها البرنامج لاعب النادي الأهلي المصري، التونسي علي معلول.

وقالت صحيفة الوفد المصرية إن "رئيس الزمالك رفع بلاغاً أيضاً ضد مالك القناة إبراهيم الإبراهيمي، ورئيس القناة محمد عبدالمتعال ومخرج البرنامج أكرم فاروق".

من جهته، كشف موقع "اليوم السابع" المصري بأن "بلاغ مرتضى منصور ضد رامز جلال والقناة ارتكز على أن البرنامج يحتوي أفعالاً تشكل جرائم جنائية، ومخالفات وتجاوزات جسيمة، وأعمال عنف منافية للأخلاق العامة لدى الشعب المصري، كما ان البرنامج يسيء إلى الشعب المصري وإلى الفنانين المصريين".

وكان برنامج رامز جلال قد أثار حفيظة جمهور الزمالك في حلقة لاعب الأهلي علي معلول حين أقحم رامز اسم "الغريم التقليدي للأهلي" بالحوار، وهدد معلول بثعبان ليجعله يوقع للزمالك فأجاب الأخير: "لدغة الثعبان أحسن علي عن اللعب للزمالك".

ولم يتمالك مرتضى منصور نفسه، وظهر بعد الحلقة في مقطع مصور يصف البرنامج ب"المهزلة السخيفة"، مطالباً المسؤولين عن الإعلام بضرورة ايقاف البرنامج فوراً، مشيراً إلى أنه "لن يسمح بأي إهانة للزمالك خلال البرنامج".

في المقابل، تغنى الأهلي عبر حسابه في "فيسبوك" بمحترفه التونسي، وعلق: "معلول في كل قلب أهلاوي"، خصوصاً بعد أن كشف عن حبه وامتنانه لجمهور القلعة الحمراء.

ولم تكن الأزمة الأولى بين رامز جلال ونادي الزمالك، إذ كانت الحلقة الرابعة لبرنامج النسخة الماضية "رامز في الشلال"، قد شهدت استضافة محترف الزمالك التونسي فرجاني ساسي، وتسببت بغضب زملكاوي عارم بسبب سفر اللاعب لتصوير الحلقة دون أن يُعلم أحداً من مسؤولي النادي.

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