الأمور تتعقد في إيطاليا.. التدريبات ممنوعة بقرار حكومي

المصدر: وكالات

تعقدت الأمور بالنسبة للذين يمنون النفس باستئناف الموسم الكروي في إيطاليا، وذلك بعد أن قررت الحكومة عم السماح بمعاودة التمارين الجماعية قبل 18 مايو في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأبرزت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" صباح اليوم الإثنين استعدادات بعض الفرق لإمكانية العودة قريبا الى التمارين الجماعية، وبينها إنتر ميلان الذي أعد جميع مرافقه، من ملاعبه الخمسة في مركز "أبيانو جنتيلي" المخصص للتمارين، الى تجهيز غرف تبديل الملابس وصالات التمارين البدنية، على أمل أن يستأنف التمارين في الرابع من مايو.

لكن خلال تقديمه أمس الأحد لتفاصيل "المرحلة 2" التي من المفترض أن تعتمدها البلاد في خروجها التدريجي من وضع الإغلاق التام المفروض منذ 10 مارس للحد من تفشي فيروس "كوفيد-19"، وجه رئيس الحكومة جوسيبي كونتي صفعة لهذه المخططات بتمييزه بين الرياضات الفردية والجماعية.

وقال كونتي في مؤتمر مخصص للكشف عن تفاصيل عودة الحركة في البلاد، انه اعتبارا من الرابع من مايو، "سيتم السماح بالتدريبات لكن من دون تجمعات وخلف أبواب موصدة".







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