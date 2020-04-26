نجم نسور قاسيون مؤيد العجان يتمنى العودة إلى الزمالك المصري

المصدر: جوني جبور-دبي

كشفت الدولي السوري ولاعب نادي الوحدة الدمشقي، مؤيد العجان، عن رغبته بالعودة إلى ناديه السابق فريق الزمالك المصري، وأنه تلقى عرضاً للانتقال إلى صفوف الإسماعيلي المصري، إلا أن المفاوضات فشلت في النهية، مشيراً أنه كان يهدف إلى إتمام التعاقد من الدراويش للعودة إلى الدوري المصري الممتاز، والتمهيد لاحقاً للعودة إلى الفريق الأبيض.

وقال العجان في حديث لقناة "تايم سبورت 2" المصرية، إن: "التجربة مع الزمالك كانت ناجحة للغاية"، موضحاً: "كانت فترة ناجحة من الفريق تحت القيادة الفنية لنبوشا التي كانت مختلفة عن فترة إيهاب جلال الذي كان يستعين بالعديد من اللاعبين".

وأكمل: "الإصابة التي تعرضت لها في قطع بالرباط الصليبي كانت وراء رحيلي عن الزمالك، وأتمنى فعلياً العودة مرة أخرى لقيادة الجهة اليسرى للفريق الأبيض المصري العريق".

ورد مؤد عن ما تم تدواله بشأن فشل اللاعبين السوريين في إثبات أنفسهم في الدوري المصري، وقال: "هناك لاعبين نجحوا في مصر، مثل عمر خريبين حين كام في بيراميدز، وعمرو ميداني لاعب بيراميدز السابق والاتحاد السكندري الحالي"، مضيفاً: "لدي عرضان من مصر وأتمنى فعلاً العودة مجدداً إلى الدوري هناك".

وفي رده عن أفضل لاعبي الزمالك للموسم الحالي، قال العجان: "طارق حامد هو الأفضل، ومن بعده أشرف بن شرقي، وفرجاني ساسي، وأنا على تواصل دائم مع لاعبي الزمالك".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news