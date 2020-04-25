إلغاء بطولة أوروبا لألعاب القوى

المصدر: باريس - أ.ف.ب

انضمت بطولة أوروبا لألعاب القوى إلى لائحة الأحداث الرياضية التي تأثرت بتفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد قرار إلغائها بحسب ما أعلن المنظمون أول من أمس.

وكان من المقرر أن تقام البطولة بين 25 و30 أغسطس المقبل في باريس، لكن تفشي فيروس «كوفيد-19» أدى الى إلغائها، لتنضم بذلك الى الألعاب الأولمبية الصيفية التي أرجئت لمدة عام حتى صيف 2021، ما تسبب أيضاً في ترحيل بطولة العالم لألعاب القوى من صيف 2021 إلى صيف 2022 (ستبقى في مدنية يوجين الأميركية).

وقد اتخذ قرار إلغاء بطولة أوروبا بعد اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة المنظمة، سبقته محادثات عبر تقنية الاتصال بالفيديو مع الاتحاد الفرنسي لألعاب القوى ووزارتي الرياضة والداخلية واللجنة الوزارية المشتركة للإشراف على الأحداث الكبرى.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة جان غراسيا: «حاولنا كل شيء حقاً. لقد أملنا جميعاً أن يتحسن الوضع بسرعة. للأسف، هذا الأمر لم يحصل. حتى إننا طلبنا من اللجنة الطبية في الاتحاد الفرنسي (لألعاب القوى) إجراء تقييم للتدابير التي يتعين اتخاذها من أجل تنظيم هذا الحدث. لقد درسنا جميع الاحتمالات، بما في ذلك إمكانية تقليل عدد الرياضيين لكل مسابقة أو الفصل بين المتفرجين (بمقعد شاغر)».