الزمالك يشكو الاتحاد المصري إلى "فيفا" بسبب هتافات "عنصرية" من مشجعين أهلاوية ضد شيكابالا

المصدر: سيد مصطفى - دبي

كشف رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضي منصور، أنه سيشكو اتحاد الكرة المصري، لنظيره الدولي، لتقاعس الأول عن توقيع عقوبات في حق النادي الأهلي وجماهيره، بسبب الهتافات التي وصفها بالعنصرية ضد قائده فريقه محمود عبد الرازق "شيكابالا"، خلال مباراة السوبر في فبراير الماضي.

وقال منصور في تصريحات لقناة النادي: "نجهز حالياً ملف بالواقعة لتقديمه للاتحاد الدولي لكرة القدم، "فيفا"، وسنرفق معه شريط فيديو لسباب جماهير الأهلي ضد اللاعب والتي تضمنت عبارات عنصرية للون بشرته وفي حق أسرته، على حد تعبيره.

وكان اتحاد الكرة قد أوقف "شيكابالا" ثماني مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، ضمن سلسلة العقوبات التي شملت لاعبي الناديين.

وأضاف: "استفزني تصريحات رئيس اللجنة الموقتة لاتحاد الكرة، عمرو الجنايني، حينما أوضح في تصريحات تليفزيونية، أسباب تقبيله رأس وليد سليمان، داخل أرضية استاد محمد بن زايد، عقب مباراة السوبر، فقد كان أولى أن يفعل ذلك مع شيكابالا، الذي سمع وشاهد تطاول جماهير الأهلي على اللاعب، بهتافات عنصرية، والنيل من سمعة زوجته ونجله، دون أن تُصدر أي عقوبة على الجماهير بسبب هذه التصرفات، التي يرفضها المجتمع الدولي، وفيفا على أوجه الأخص".

وأشار: "الزمالك لن يترك حق أبناءه وهناك إجراءات قد بدأت بالفعل في هذا الخصوص، وفي غضون أيام سنشكو اتحاد الكرة للفيفا، وأنا على ثقة من أن اللوائح التي أغفل رئيس اتحاد الكرة المُحسوب بانتمائه لنادي الزمالك قد تجاهل تطبيقها".

وأعلن رئيس الزمالك خلال المقابلة التليفزيونية، انسحاب ناديه من بطولة الدوري، بعد انتهاء المدة التي حددها لاتحاد الكرة يوم 14 إبريل، بتحديد موعد عودة بطولة الدوري.

وقال: "نحن لن نستكمل بطولة الدوري تحت أي ظرف من الظروف ولن يكون نادي الزمالك وحده هو من اتخذ تلك الخطوة، فهناك 10 أندية أخرى تسير معنا في نفس الاتجاه، وإذا كان عمرو الجنايني يصف نفسه بأنه "عنتر" الكرة المصرية، فسنرى كيف سيكمل مسابقة الدوري بأربعة أندية".

وأوضح: "رئيس اتحاد الكرة لم يصبر على نادي الزمالك في واقعة مباراته مع الأهلي في الدوري، لتأخر حضور حافلة اللاعبين لإستاد القاهرة، واعتبرنا مهزومين وسيخصم من النادي ثلاث نقاط في نهاية الموسم، فكيف سيطلب منا الصبر بلا نهاية واضحة لتحديد موعد عودة الدوري، ونحن ننفق ملايين الجنيهات على النشاط المتوقف، ومصادر الدخل متوقفة بسبب فيروس كورونا المستجد".

وهاجم مرتضي منصور خلال تصريحاته الاعلام المصري في تعامله مع قضية لاعبه الهارب، حمدي النقاز، ومنح الفرصة للاعب ومحاميه لمداخلات تليفزيونية، دون أن يُعطي مسؤولو الزمالك حق الرد على الواقعة.

وحكم الاتحاد الدولي لكرة القدم بتغريم الزمالك مليون و250 ألف دولار للاعب التونسي حمدي النقاز كمستحقات له لدى النادي المصري، مع تأكيد أحقية اللاعب بفسخ العقد.

وأكمل: "أثبت الاعلام المصري أنه "فاسد"، ويتعمد اصطياد المواقف ضد نادي الزمالك من أجل اسقاطه وسيكون للنادي وقفه ضد البرامج التي سمحت للنقاز ومحاميه في الحديث السلبي ضد الزمالك".

وأتم: "أقول إلى أحمد شوبير، "قعدتك في البيت مرة من قبل كده، ومعنديش مشكلة في إنك تقعد ثانيا، سنستمر في القضية ضد حمدي النقاز، لأنني بوصفي رجل قانون، أعلم أن موقف الزمالك ولكن هناك شخصية مصرية تعمل في لجنة فض المنازعات في فيفا، تحارب الزمالك لأننا طردناه من النادي، وإلا بماذا نفسر كل القضايا المتتالية التي صدرت فيها أحكام ضدنا، سواء في مستحقات مساعدي كل من المدربين البرتغالي فييرا، والسويسري غروس، وتغريم شيكابالا، وقضية خالد بوطيب وأخيراً قضية حمدي النقاز".