الزمالك يخسر جميع قضاياه في "فيفا".. والجماهير تخشى صعقة "كهربا"

المصدر: سيد مصطفى - دبي

باتت غرامات الاتحاد الدولي لكرة القدم تلاحق نادي الزمالك المصري خلال الفترة الماضية، وتنذره بعواقب مالية وخيمة، إذا لم يلتزم بالسداد على نحو الأحكام التي صدرته في حقه خلال شهر مضى.

وبلغ إجمالي الغرامات التي وقعتها لجنة "فض المنازعات"، في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على الزمالك، نحو مليون و650 ألف دولار، وتخص قضتي اللاعب التونسي، حمدي النقاز، ومدرب الفريق السابق، البرتغالي فييرا، بخلاف 500 ألف يورو لصالح نادي سبورتنغ لشبونة، في الشكوى التي قدمها الأخير ضد الزمالك عام 2016، واتهم فيها (الأبيض) بعدم الامتثال للعقد المبرم بين الطرفين، في صفقة شيكابالا، الذى غادر البرتغال بعد انضمامه إلى الزمالك عام 2014.

وسبق وأرسل "فيفا"، خطابا إلى الاتحاد المصري، يخطره خلاله بتوقيع عقوبات على نادي الزمالك، تصل إلى خصم ستة نقاط من رصيده، في حال عدم سداد مستحقات تصل إلى 950 ألف دولار لصالح الكاميروني أليكسيس موندومو، الذي لعب له عام 2012.

ونزلت الأخبار القادمة من سويسرا، حيث مقر الاتحاد الدولي، على إدارة نادي الزمالك كالصاعقة، خاصة في قضية حمدي النقاز، التي زعم مسؤولو النادي مرارا وتكراراً أن موقفهم القانوني في تلك القضية سليم 100%، وأنه حصل على كافة مستحقاته المالية قبل هروبه مطلع ديسمبر الماضي، وفسخ العقد من جانب واحد.

وبات الزمالك مطالباً بأن يسدد مستحقات النقاز خلال 45 يوماً من قرار لجنة فض المنازعات، وإلا سيحرم من قيد لاعبيه الجدد خلال ثلاث فترات متتالية.

وقال مصدر مسؤول في النادي الأبيض، أن الإدارة ستلجئ للمحكمة الرياضية لوقف قرار تنفيذ الحكم الصادر ضد النقاز، والذي أكد محام اللاعب أنيس بن تميم، أن هذه الخطوة لن تفيد النادي المصري.

وتخشى جماهير الزمالك، أن تأتي القضية الرابعة والأخيرة المنظورة للزمالك لدى "فيفا"، بشأن هروب لاعبها الدولي محمود عبد المنعم، الشهير بـ "كهربا"، ضد النادي ولمصلحة اللاعب، خاصة بعد أن انتقل إلى غريمهم التقليدي الأهلي، بعد رحيله عن القلعة البيضاء.