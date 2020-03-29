دي ماريا يفضح سراً دفيناً من زمن ريال مدريد

المصدر: وكالات

كشف الأرجنتيني أنخل دي ماريا، أنه مزق خطاباً أرسله له ريال مدريد قبل المباراة النهائية لكأس العالم 2014.

وكان الملكي يقترح على اللاعب عدم خوض المباراة مع منتخب "راقصي التانغو" أمام ألمانيا؛ بسبب عدم تعافيه بشكل تام من الإصابة.

وقال لاعب باريس سان جيرمان الحالي في برنامج على قناة (تيليفي) التلفزيونية الأرجنتينية مساء السبت: "كنا نحن الثلاثة نعرف الحقيقة، الدكتور دانييل مارتينيز (طبيب منتخب الأرجنتين) وأليخاندرو سابييا (مدرب الأرجنتين وقتها) وأنا".

وأضاف: "كنت أعاني إصابة منذ مباراة بلجيكا، ولكنني تحسنت بنسبة 90%. ساقي لم تكن في كامل لياقتها ولكنني كنت أود اللعب، لم يكن يهمني على الإطلاق ألا ألعب كرة قدم بعد ذلك. كانت هذه واحدة من الأمور التي قالوها لي ولكن بالنسبة لي كان نهائي كأس العالم، كان نهائياً خاصاً بي".

وأوضح في المقابلة التي أجراها عن بعد من منزله، بفرنسا: "كنت أعلم أنهم يريدون بيعي. وحينها جاء الخطاب، دانييل أعطاه لي وأخبرني أنه من ريال مدريد، ولكنني لم أكن أرغب حتى في النظر فيه ومزقته".

وتابع: "ذهبت للتحدث مع أليخاندرو وقلت له باكياً إنني لست في كامل لياقتي.. كنت أعلم أنه يحبني ويريد أن ألعب، ولكنه كان يبحث عن الأفضل من أجل الفريق. كنت أود المحاولة ولكنه في الاجتماع قرر في النهاية وضع إنزو بيريز مكاني".

وأبدى أنخل دي ماريا أيضاً قلقه حيال وباء فيروس كورونا المستجد، الذي دفع كثيراً من دول العالم لفرض حجر صحي إجباري على مواطنيها.

وصرح: "إنه أمر جنوني ما نعيشه الآن، والأوضاع التي نمر بها ليست جيدة. إننا معزولون منذ 14 يوماً، منذ أن أمر رئيس فرنسا بفرض حجر. خرجنا مرة واحدة للذهاب للسوبر ماركت. نحاول عدم القيام بكثير من الأمور، ونبقى بالمنزل. من أجل أبنائنا كي لا يصابوا بالعدوى".

وفي النهاية وجه رسالة لمواطنيه الأرجنتينيين: "ينبغي عدم الخروج. لاحظت أن الناس في الأرجنتين تولي للأمر عناية، وتحترم ما تقرره الحكومة".