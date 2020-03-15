أول إصابة بـ «كورونا» في الكرة الفرنسية للاعبين بالدرجة الثانية

المصدر: باريس - أ.ف.ب

أعلن نادي «تروا»، رابع ترتيب دوري الدرجة الثانية، أن أحد لاعبيه خضع لفحص أظهر إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليصبح أول لاعب تثبت إصابته بفيروس «كوفيد-19» في كرة القدم الفرنسية.

وأوضح النادي، في بيان صحافي، أن «لاعباً محترفاً وآخر في مركز الناشئين تم تشخيص إصابتهما بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)»، مشيراً إلى أنه «تم وضعهما مباشرة في العزل بمنزلهما»، أما بقية أفراد النادي فيخضعون «لرقابة من قبل الجهاز الطبي». وكانت رابطة الدوري الفرنسي قد أوقفت منافسات الدرجتين الأولى والثانية حتى إشعار آخر، مثلما قامت به أغلب البطولات الوطنية في القارة العجوز، في إطار جهود الحد من تفشي الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 5000 شخص حول العالم.

وأدى الفيروس في فرنسا إلى وفاة 79 شخصاً وإصابة أكثر من 3600.