إلغاء سباق جائزة استراليا الكبرى للفورمولا1 بسبب "كورونا"

المصدر: جوني جبور-دبي

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" عن إلغاء الجولة الأولى في بطولة العالم لسباقات "الفورمولا1"، التي كان مقرراً إقامتها على حلبة ملبورن الاسترالية، بسبب مخاوف من فيروس "كورونا".

وسبق إعلان الاتحاد الدولي للسيارات، توجه فريق "ماكلارين" المشارك في البطولة، يوم أمس، لانسحابه رسمياً من السباق، بعد أن ثبتت إصابة أحد أعضاء فريقه بالفيروس، واتبع بإخضاع عدد من أعضاء الفرق الأخرى للفحص الاحترازي، ومنها وضع 14 فرداً من فريق "ماكلارين" ذاته في الحجر الصحي.

ونتيجة التداعيات، عقدت جميع الفرق المشاركة في البطولة، اجتماعاً طارئاً في الساعات الأولى من صباح اليوم، قبل أن يتفقوا مع منظمو السباق، وبطولة العالم للفورمولا1، والاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، على إلغاء الجولة الافتتاحية لموسم 2020.

وكان فريق "مرسيدس" المدافع هذا الموسم عن لقبه في بطولة العالم للصانعين والسائقين، قد أكد بشكل علني قبل وقت وجيز من الإلغاء الرسمي، بالطلب من " المجموعة المالكة لحقوق الفورمولا1" و"الاتحاد الدولي" بإلغاء السباق.