الإنتر محروم من جمهوره بسبب «كورونا»

المصدر: باريس - أ.ف.ب

تختبر المسابقات القارية الأوروبية، اليوم، آثار تفشي فيروس كورونا المستجد بشكل مباشر للمرة الأولى، مع إقامة مباراة إنترميلان الإيطالي وضيفه لودوغوريتس البلغاري، في الدوري الأوروبي، من دون جمهور.

وألقى فيروس كورونا، الذي أثّر سلباً في أحداث رياضية عدة حول العالم، بظلاله على المسابقات في إيطاليا، حيث سجلت 10 وفيات وأكثر من 300 حالة إصابة حتى أمس، وسط إجراءات لعزل 11 بلدة.

وبعد تأجيل أربع مباريات بالدوري المحلي، الأحد، منها مباراة إنتر وسمبدوريا، وإقرار إقامة أخرى هذا الأسبوع دون جمهور أبرزها قمة إنتر ويوفنتوس، يجد الفريق اللومباردي نفسه مرغماً، أيضاً، على استقبال ضيفه البلغاري دون جمهور «تماشياً مع متطلبات الهيئات الصحية» في منطقة لومبارديا الشمالية.