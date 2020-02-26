«كورونا» يحدث فوضى في النشاط الرياضي

المصدر: باريس - أ.ف.ب

أعلن العديد من الدول، أمس، تأجيل أو إقامة عدد من النشاطات الرياضية دون جمهور، على غرار اليابان والكويت وإيطاليا وكوريا الجنوبية. وأعلنت رابطة الدوري الياباني إرجاء كل المباريات، بما يشمل مسابقة الكأس، حتى 15 مارس، وذلك بسبب تسجيل حالات لكورونا.

وفي كوريا الجنوبية، سيخوض ناديا إف سي سيؤول، وأولسان، مباراتيهما في أبطال آسيا دون جمهور، أمام شيانغراي التايلاندي، وبيرث الأسترالي.

وفي الكويت، تم الإعلان، رسمياً، عن تأجيل كل النشاطات الرياضية لأسبوعين، على خلفية المخاوف من تفشي كورونا.

يأتي ذلك في يوم أعلنت فيه الكويت تسجيل خمس حالات إصابة بالفيروس. وفي إيطاليا، تم تأجيل العديد من مباريات الدوري، بجانب إقامة مباريات الجولة المقبلة دون جمهور، بينها قمة اليوفي والإنتر.