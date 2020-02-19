برشلونة يعثر على بديل سواريز مقابل 18 مليون يورو

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

يسعى فريق برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني إلى حسم صفقة التعاقد مع المهاجم الدنماركي الدولي مارتن برايثوايت، من نادي ليغانيس، بحسب ما ذكرت تقارير اعلامية اليوم. وأشارت شبكة «اي اس بي ان» الاميركية إلى أن النادي الكاتالوني حصل على اذن خاص لضم برايثوايت (28 عاما)، خارج فترة التعاقدات الرسمية، وسيدفع البند الجزائي في عقده، البالغ 18 مليون يورو. ولم يبد ليغانيس رغبته بالتفاوض مع برشلونة، بعد تخليه عن مهاجمه الآخر المغربي يوسف النصيري لصالح إشبيلية في الانتقالات الشتوية.

واضافت الشبكة ان اللاعب الغوياني الأصل، سيكون بمقدوره المشاركة مع برشلونة في مباراة ايبار السبت المقبل في الدوري الاسباني، حيث يتخلف بفارق نقطة عن غريمه ريال مدريد. فيما اشارت صحيفة «سبورت» الاسبانية ان برايثوايت تدرب اليوم مع ليغانيس في ظل محاولات برشلونة لضمه. يذكر أن برشلونة حصل على إذن خاص بعد إصابة طويلة حتى نهاية الموسم لمهاجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي، كما افتقد في الآونة الأخيرة هدافه الاوروغوياني لويس سواريز.

وتشير قوانين الليغا الى السماح للنادي بتبديل لاعبه المصاب، إذا كانت فترة إصابته تتخطى خمسة اشهر، بلاعب آخر من الدوري الاسباني أو من دون عقد احترافي.

وانضم برايثوايت إلى ليغانيس في 2019، معارا من ميدلسبرا الانجليزي قبل الانتقال بشكل دائم بقيمة 5 ملايين يورو، وسجل له هذا الموسم 6 اهداف في الدوري، و13 في 41 مباراة بمختلف المسابقات، وحمل ألوان الدنمارك في 39 مباراة دولية سجل فيها 7 أهداف.