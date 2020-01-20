كريستال يعكّر احتفال غوارديولا بيوم ميلاده

المصدر: لندن - أ.ف.ب

عكّر كريستال بالاس احتفالات الإسباني، جوسيب غوارديولا، بيوم ميلاده الـ49، عندما أرغم فريقه ومضيفه مانشستر سيتي على التعادل 2-2 بملعب الاتحاد، مسدياً خدمة كبيرة لليفربول المتصدر للاقتراب أكثر من لقب الدوري الانجليزي لكرة القدم.

وقال غوارديولا «كانت مباراة صعبة، من الصعب تحليلها عندما يسجلون من ركلة ركنية واحدة، ويفشلون في خلق فرص أخرى»، مضيفاً «لقد طلبت من اللاعبين تمرير المزيد من الكرات داخل المنطقة ومحاولة مراقبة زاها في الهجمات المرتدة، خلقنا العديد من الفرص، وللأسف لم نتمكن من الفوز».

وانتقد غوارديولا دفاع فريقه لتركه مساحات لزاها، وقال: «في الموسم الماضي عندما تغلبوا علينا كان الأمر كذلك، حصلوا على ثلاث فرص وسجلوا ثلاثة أهداف». وتابع «الهدف كان يتعين علينا تجنبه، كان يجب علينا منع زاها من الركض فقط، لقد كان قراراً، التركيز كان حاضراً، لكن قرار تركه يركض منفرداً، كان خاطئاً». وأبقى غوارديولا مهاجمه الدولي، الجزائري رياض محرز، على دكة البدلاء رغم تألقه اللافت في الآونة الأخيرة، مفضلاً عليه الدولي البرتغالي برناردو سيلفا.