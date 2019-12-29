مورينو يتولى تدريب موناكو الفرنسي

المصدر: خالد صديق - دبي

أعلن نادي موناكو الفرنسي لكرة القدم اليوم الأحد عن تعيين روبرت مورينو، مدربا جديدا له.

وجاء تعيين مورينو بعد ساعات قليلة من إقالة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم.

ويمتد عقد مورينو حتى صيف 2022 أملا في انتشال الفريق من كبوته.

وذكر موناكو في بيانه "موناكو يعلن انتهاء التعاون مع ليوناردو جارديم وقدوم روبرت مورينو لمنصب المدير الفني".

وأضاف البيان "روبرت مورينو سيتولى المسؤولية مطلع الاسبوع المقبل، نحن سعداء للغاية للإعلان عن قدوم روبرت مورينو، نثق به وفي قدرته على قيادة الفريق للنجاح، نرحب به في موناكو".

ويحتل موناكو المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 28 نقطة من ثمانية انتصارات وأربعة تعادلات وست هزائم.