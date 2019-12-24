مشاهير العالم في كرة القدم يستعرضون في دبي تجاربهم الناجحة

المصدر: خالد صديق - دبي

أعلن مجلس دبي الرياضي استمرار التسجيل لحضور الدورة الرابعة عشرة من «مؤتمر دبي الرياضي الدولي» أحد «مبادرات محمد بن راشد العالمية» الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، تحت شعار «مسرعات مستقبل كرة القدم» يوم السبت المقبل في قاعة الجوهرة بمدينة جميرا.

ويستمر التسجيل حتى الساعة العاشرة من مساء الخميس المقبل عبر الموقع www.dubaiisc.ae لمختلف الفئات الراغبة في حضور المؤتمر، الذي تشكل جلساته بعضا من مسرعات المستقبل لتطوير كرة القدم في الإمارات والعالم، كما تسلط الضوء على التجارب التي تمثل نموذجا ناجحا لتحقيق التطوير من خلال التطبيق الصحيح للاحتراف واستخدام مسرعات المستقبل لتحقيق الأهداف المنشودة.

وقال بيان صحافي لمجلس دبي الرياضي اليوم: «تسلط الجلسة الأولى للمؤتمر الضوء على أسرار عودة الكرة الإنجليزية إلى القمة على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز والمنتخبات الإنجليزية لجميع الفئات، من خلال تجارب ناجحة على المستوى الإنجليزي والأوروبي والعالمي لثلاثة من نجوم اللعب والتدريب والإدارة، هم: الهولندي أدوين فان دير سار الحارس السابق لأندية اياكس ويوفنتوس ومانشستر يونايتد ومنتخب هولندا، والإيطالي فابيو كابيللو المدرب السابق لعدد من الأندية الأوروبية الكبرى ومنتخب إنجلترا، والإسباني فيران سوريانو المدير التنفيذي لمجموعة سيتي الرياضية التي يملكها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وتضم في ملكيتها نادي مانشستر سيتي وعدد من الأندية في قارات أوروبا وآسيا وأميركا الجنوبية».

وأضاف البيان: «سيغطي كل متحدث جانبا من جوانب العمل الاحترافي في كرة القدم وهي اللعب والتدريب وإدارة الأندية المحترفة، كون كل من المتحدثين قد حقق نجاحات كبيرة تمثل مرجعا مهما للمتابعين»، ومنذ إعلان تخصيص جلسة عن عودة الكرة الإنجليزية للقمة أضاف ليفربول إنجازا جديدا هو الأول له والثاني في تاريخ الكرة الإنجليزية وهو الفوز بكأس العالم للأندية ليؤكد الاختيار السليم لهذا المحور وأهمية الاطلاع على أسرار نجاح الكرة الإنجليزية«.

وجاء في البيان:يتضمن المؤتمر جلسة خصصت للاعبين النجوم الشباب يتم فيها تسليط الضوء على دور كرة القدم في تحويل الصغار من أشخاص عاديين بإمكانيات محدودة أو معدومة إلى نجوم عالميين في أعمار مبكرة وتغيير مسيرة حياتهم وتحويلهم إلى نماذج ملهمة للملايين من الشباب من حول العالم، ومستقبل اللاعبين وتحويلهم من أشخاص عاديين يعيشون في مستويات متوسطة أو أقل من ذلك ليكونوا نجوما في أوطانهم وفي العالم أجمع ومصدر إلهام للشباب في كل مكان، وسيتحدث في الجلسة ثلاث نجوم شباب يشاركون في المؤتمر لأول مرة وهم: جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد والمنتخب البرتغالي الذي أصبح أغلى لاعب شاب في العالم حين انتقل من العاصمة البرتغالية إلى العاصمة الاسبانية في صفقة قياسية بلغت 126 مليون يورو، وروميلو لوكاكو نجم انتر ميلان والمنتخب البلجيكي، وميراليم بيانيتش صانع ألعاب يوفنتوس ومنتخب البوسنة، فيما تجمع الجلسة الأخيرة المخصصة لاستخدامات التكنولوجيا في التدريب ثلاثة من الشخصيات المميزة في عالم كرة القدم الذين يمتلكون مسيرة حافلة كلاعبين، كما حققوا تميزا ونجاحا بعد تحولهم إلى عالم التدريب وهم: ديدييه ديشان مدير المنتخب الوطني الفرنسي والفائز بكأس العالم لعام 2018 الذي يعود للمشاركة كمتحدث في المؤتمر للمرة الثانية، وريان جيجز المدير الفني لمنتخب ويلز وأسطورة مانشستر يونايتد، وسيموني اينزاجي المدير الفني لنادي لاتسيو الإيطالي.

وخصص مجلس دبي الرياضي الجلسة الثانية في المؤتمر لتكون مخصصة لكرة القدم النسائية بعنوان «تمكين المرأة في كرة القدم»، حيث تتقدم المشاركات في الجلسة ستيفاني فرابارت وهي حكم كرة قدم فرنسيّة لكرة القدم، وهي مدرجة ضمن قائمة الحكّام الدوليّين للفيفا منذ عام 2009، وهي أوّل حكم فرنسيّة تحكم في مباريات من بطولة دوري الدرجة الأولى الفرنسية للرجال، كما تتحدث في الجلسة اللاعبات الدوليات: لوسي برونز لاعبة نادي ليون الفرنسي ومنتخب إنجلترا للسيّدات لكرة القدم، وسارة غاما قائدة فريق يوفنتوس ومنتخب إيطاليا لكرة القدم، أماندين هنري لاعبة نادي ليون وقائدة منتخب فرنسا للسيّدات».

