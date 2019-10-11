3 نجوم يتسببون في اضطراب هجوم المنتخب الفرنسي

المصدر: باريس - أ.ف.ب

تخوض فرنسا بطلة العالم مواجهة آيسلندا في تصفيات كأس أوروبا 2020 في كرة القدم، بهجوم مضطرب في ظل إصابة كيليان مبابي، البداية البطيئة لانطوان غريزمان مع برشلونة الإسباني، وغياب اوليفييه جيرو عن التشكيلة الأساسية لتشلسي الإنجليزي.

ورغم خوضه 18 دقيقة مع تشلسي منذ تجمع المنتخب الأخير، بسبب تعرضه لفيروس والمنافسة القوية في لندن، استدعي جيرو من قبل المدرب ديدييه ديشان المصرّ على منح لاعبيه الذين يمرون بصعوبات مع أنديتهم فرصة الظهور دولياً.

لكن لاعب أرسنال الإنجليزي السابق، البالغ 33 عاماً، وصاحب 93 مباراة دولية، لم يستعد لياقته، فقال مدربه: «يتعلق الأمر بالإيقاع، العام الماضي حصل على وقت كاف للعب، لكن الآن، الأمر ليس كافياً على الصعيد البدني. لا يمكنه الوصول إلى أعلى مستوياته إذا لم يحصل على فرصة اللعب».

وقبل أيام من المواجهة، أعلن الاتحاد الفرنسي غياب النجم الشاب مبابي (20 عاماً)، لأنه لم يتعاف من إصابة في فخذه، فقرر ديشان تبديل هداف باريس سان جرمان في مباراتي التصفيات القارية ضد ايسلندا وتركيا، بمهاجم بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني الحسن بليا، الذي يملك في رصيده مباراة دولية واحدة، تعود إلى نوفمبر 2018 ودياً ضد الأوروغواي.

ورغم جلوسه بديلاً الأسبوع الماضي مع برشلونة، في بداية بطيئة بعد قدومه من أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو، يبقى غريزمان (28 عاماً) ركناً أساسياً في هجوم ديشان.

وعلّق زميله في برشلونة، المدافع الدولي كليمان لانغليه «لا توجد مسألة غريزمان.. وصل للتو»، إلى فريق «يلعب بطريقة مختلفة»، وقد «سجل ثلاثة أهداف حتى الآن».

ويتحيّن وسام بن يدر الفرصة للاستفادة من هذا الاضطراب للدخول في تشكيلة الديوك، إذ شارك المتألق راهناً مع موناكو ولاعب إشبيلية الإسباني في آخر ظهورين لفرنسا، فسجل ضد اندورا (4-صفر) في يونيو الماضي، وكرر الأمر عندما لعب بديلاً ضد الخصم ذاته في سبتمبر الماضي.

لكن تشكيلة فرنسا تضم الكثير من النجوم الجاهزة لتعويض الغيابات، خصوصاً لاعب بايرن ميونيخ الألماني كينغسلي كومان، الذي نال إشادات كبيرة من ديشان، بعد تسجيله ثلاث مرات في مباراتين، إلى جوناثان ايكوني الذي سجل ولعب تمريرة حاسمة في بداية مشواره الدولي.

وتبدو المنافسة قوية في المجموعة الثامنة بين فرنسا التي حققت خمسة انتصارات مقابل خسارة أمام تركيا المتساوية معها بعدد النقاط، فيما تحتل ايسلندا المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن المتصدرين، بعد خسارتها الأخيرة المفاجئة على أرض البانيا التي تحل على تركيا في مباراة قوية.