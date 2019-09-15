ليون يفرط في صدارة الدوري الفرنسي

المصدر: باريس - أ.ف.ب

فرط ليون بفرصة تصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، ولو مؤقتاً أمام مضيفه أميان، الذي انتزع هدف التعادل 2-2 في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، عبر البديل ماثيو بودمير (90 2)، بعدما كان افتتح التسجيل بعد سبع دقائق من صافرة البداية عبر المدافع كريستوف جاليه، فيما سجل هدفي الفريق الضيف موسى ديمبيلي (9 و34).

ورفع المهاجم الفرنسي رصيده إلى خمسة أهداف في الدوري، وتقاسم صدارة الهدافين مع مهاجم ليل النيجيري فيكتور أوسيمين. وفشل ثالث الدوري الفرنسي في الموسم المنصرم في تحقيق الفوز للمرحلة الثالثة على التوالي بعد خسارته أمام مونبلييه بهدف نظيف وتعادله مع بوردو 1-1 في المرحلتين السابقتين. ورفع ليون رصيده إلى ثماني نقاط في المركز السادس، فيما بات رصيد أميان أربع نقاط في المركز الـ16 المؤقت.