«الرابطة الفرنسية»: عقوبات سان جرمان بحق رابيو غير قانونية

المصدر: باريس - أ.ف.ب

توصلت لجنة من رابطة كرة القدم المحترفة في فرنسا إلى خلاصة بأن العقوبات التي فرضها باريس سان جرمان على لاعب وسطه السابق، أدريان رابيو، الذي يدافع حالياً عن ألوان يوفنتوس الإيطالي، لم تكن قانونية، بحسب ما علم من مصدر مقرب من الملف.

واستبعد رابيو من تشكيلة الباريسي، منذ ديسمبر الماضي، بعد فشل المفاوضات بشأن تمديد عقده، وتم إيقافه في 14 مارس، وحرمانه من راتب ستة أيام ومكافآت مالية لذلك الشهر، ما دفعه إلى الاحتكام للجنة الشؤون القانونية في رابطة الدوري المحلي، لأن سان جرمان لا يحترم «ميثاق كرة القدم المحترفة»، وهو الاتفاق الجماعي الوطني الذي يحكم مهن كرة القدم.