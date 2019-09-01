مدير سان جرمان: مصير نيمار في يد برشلونة

المصدر: باريس - أ.ف.ب

قال مدير نادي باريس سان جرمان، البرازيلي ليوناردو، إن الحسم في مصير مواطنه ونجم الفريق الباريسي نيمار، في يد نادي برشلونة، مؤكداً في تصريحات صحافية، أول من أمس، أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق بعد.

وتحدث ليوناردو على هامش فوز سان جرمان على مضيفه متز 2-صفر، في المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي، وقال: الأمر يرتبط ببرشلونة. كنا منفتحين على التحدث، قلنا دائماً إن بإمكانه الرحيل في حال تلقينا عرضاً يرضينا. لم يحصل ذلك بعد. وتابع: تلقينا أول عرض مكتوب منهم في 27 أغسطس. وقال إنهم فتحوا الباب لرحيل نيمار لكن بشروطهم، وإنه لم تتم تلبيتها من برشلونة. وكشف أنه لا يوجد ناد حالياً لديه المال لشراء نيمار. وذكرت تقارير صحافية أن آخر عرض لبرشلونة كان دفع 130 مليون يورو مع ثلاثة لاعبين هم توديبو وديمبلي وراكيتيتش، لكنه فشل في إقناع اللاعبين الثلاثة في الرحيل، ما عقّد الصفقة المنتظرة.