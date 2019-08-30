«هتافات كراهية» توقف مباراة في الدوري الفرنسي

المصدر: باريس - أ.ف.ب

توقفت مباراة مرسيليا ومضيفه نيس، أول من أمس، في المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، بسبب ما وصفه المنظمون بـ«هتافات كراهية»، من خلال رفع لافتات ضد المثليين على ملعب «أليانز ريفيرا». وأوقف الحكم، كليمان توربان، المباراة في الدقيقة 28 بعد إعلانات عدة من مذيع الملعب، قبل أن يستأنفها بعد نحو 10 دقائق، وقد فاز مرسيليا 2-1.

وبدءاً من الدقيقة 17، بدأ المشجعون المتطرفون في الغناء ضد لاعبي مرسيليا. وقال المذيع في الدقيقة 22 «نطالبكم بالتوقف عن إطلاق هذه العبارات المهينة، وإلا ستتوقف المباراة»، ثم تدخل في الدقيقة 25، ما دفع الحكم بالتحدث إلى قائدي الفريقين البرازيلي دانتي وحارس مرسيليا ستيف مانداندا. ودخل اللاعبون غرف الملابس على وقع هتافات وشتائم. وكانت مباراة نانسي ولومان في دوري الدرجة الأولى قد توقفت في 16 الجاري لدقائق قليلة، بالإضافة إلى مباراتَي بريست مع رينس وموناكو مع نيم في الدرجة الأولى، الأسبوع الماضي.