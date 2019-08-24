ليل الفرنسي ينهي معاناة البرتغالي سانشيز مع البايرن

المصدر: باريس - أ.ف.ب

أنهى نادي ليل الفرنسي معاناة البرتغالي ريناتو سانشيز، لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني، وذلك بالتوقيع معه على عقد لمدة خمس سنوات. وعانى سانشيز طويلاً على الدكة في البايرن منذ أن انتقل إليه، واعتبر وقتها إحدى أفضل الصفقات للاعبين الشباب في الفريق الألماني، لكن سرعان ما توارى عن الأنظار ولم يحظ بفرصة للعب مع المدربين الذين تعاقبوا على تدريب البايرن وصولاً إلى الكرواتي كوفاتش. وقال مصدر في النادي لوكالة «فرانس برس» إن «اللاعب خضع للفحص الطبي». وكشف أيضا أن «الصفقة ستكلف النادي 20 مليون يورو».

وكان سانشيز انتقل إلى البايرن صيف 2016 قادماً من بنفيكا، وسيصبح أغلى لاعب في تاريخ النادي الفرنسي الذي حل وصيفاً لباريس سان جرمان الموسم الماضي وسيشارك في دوري أبطال أوروبا. أما الرقم القياسي السابق للاعب منتقل الى ليل فكان التركي يوسف يازيجي في مطلع أغسطس الجاري مقابل 16.5 مليون يورو.