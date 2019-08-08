الحارس الألماني تراب يعود إلى فرانكفورت

المصدر: باريس - أ.ف.ب

انتقل الحارس الألماني الدولي كيفن تراب من باريس سان جرمان بطل فرنسا إلى فريقه السابق إينتراخت فرانكفورت الألماني لخمسة أعوام، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الفرنسية والألمانية.

وبحسب شبكة «سكاي» التلفزيونية اتفق الناديان على انتقال تراب، الذي كان سيبقى على مقاعد البدلاء مع سان جرمان بديلاً للحارس الدولي الفرنسي الفونس اريولا.

وتصل قيمة الصفقة الى 7 ملايين يورو بحسب «سكاي»، فيما أشارت «ليكيب» الى عشرة ملايين يورو. ويتوقع أن يخضع تراب (29 عاماً) سريعاً لفحص طبي قبل الدفاع عن ألوان فريقه الجديد - القديم.