ريال مدريد يتعرض لضربة جديدة بإصابة مندي

المصدر: باريس - أ.ف.ب

تعرض ريال مدريد الإسباني لضربة أخرى، بعدما أعلن أول من أمس أن لاعبه الجديد، الدولي الفرنسي فيرلان مندي، تعرض لتمزق عضلي في الفخذ الأيمن، لينضم بذلك إلى إبراهيم دياز وماركو أسينسيو الذي يواجه احتمال الغياب عن كامل الموسم المقبل.

وقال النادي الملكي في بيان إنه «بعد الفحوص التي أجريت للاعبنا فيرلان مندي من قبل الطواقم الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بتمزق عضلي في القسم الأمامي للفخذ الأيمن».

ومن المتوقع أن يغيب ابن الـ24 عاماً، الذي انتقل في أوائل الشهر الجاري إلى ريال مدريد من ليون مقابل 48 مليون يورو، بين ثلاثة وأربعة أسابيع، بحسب صحيفة «أس» الرياضية، ولن يتمكن من العودة إلى الفريق قبل المرحلة الثانية من الدوري المحلي ضد بلد الوليد في 24 أغسطس على أقل تقدير.

وسبق لفريق المدرب الفرنسي زيدن الدين زيدان أن خسر جهود دياز في منتصف الشهر الجاري خلال معسكره في مونتريال، وسيغيب عن الملاعب بين أربعة وخمسة أسابيع، فيما تعرض للضربة الأقسى قبل يومين، بعد إصابة أسينسيو بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة خلال مباراة ودية ضد أرسنال الإنجليزي، وقد لا يشارك مع الفريق هذا الموسم، إذ يحتاج بين ستة وثمانية أشهر للتعافي، بحسب وسائل إعلام إسبانية.