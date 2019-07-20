الجزائر تتوج بلقب كأس الأمم الأفريقية 2019

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

توج المنتخب الجزائري بلقب بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم بعد فوزه على حساب منافسه السنغال في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين اليوم على استاد القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأنهت الجزائر أطول فترة انتظار لها دامت لمدة 29 سنة لإضافة لقب ثان إلى لقبه الأول الذي أحرزه في العام 1990.

وتدين الجزائر بالفضل في تحقيق اللقب للمهاجم بغداد بو نجاح الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية بعد أن سدد كرة أرضية اصطدمت بقدم المدافع السنغالي وغيرت اتجاهها أكتفى حارس السنغال الفريد غوميز بمشاهدتها وهي تدخل في الشباك.

وشهدت المباراة تخلى مدرب الجزائري جمال بلماضي، عن طريقة لعبه المعتادة وانتهج أسلوب 4/4/2، عكس المباريات السابقة التي اعتمد فيها على طريقة 4/1/4/1.

وتفوق خط وسط الجزائر على نفسه وحرم أسود "التيرانغا" من التحضير وبناء الهجمات في الدقائق التي أعقبت تسجيل الهدف، قبل أن يستبسل لاعبو الفريق دفاعياً ساعدهم في الدخول لاستراحة ما بين الشوطين متقدمين بهدف.

ولم يتغير الحال في الشوط الثاني الذي كان فيه المنتخب السنغالي الجانب الأفضل في اللقاء لكن في المقابل واصل لاعبو الجزائر الاستبسال بصورة فوق العادة ساعدتهم في الحفاظ على تقدمهم بالنتيجة.

وكان حكم المباراة الكاميروني احتسب ركلة جزاء للسنغال في الدقيقة 61، بعد لمس الجزائري عدلان قديورة للكرة في منطقة الجزاء، قبل أن يعود ويلغي القرار، بعد العودة لتقنية الفيديو.