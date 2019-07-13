غريزمان «برشلوني».. وشرطه الجزائي 800 مليون يورو

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

أعلن نادي برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، أمس، أن المهاجم الدولي الفرنسي، أنطوان غريزمان، انضم إلى صفوفه بموجب عقد حتى عام 2024، بعدما دفع النادي الكاتالوني الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد، البالغ 120 مليون يورو، والذي اعتبره نادي العاصمة «غير كافٍ».

وكتب برشلونة في بيان «اللاعب سيوقع عقداً مع ناديه الجديد للمواسم الخمسة المقبلة حتى 30 يونيو 2024 مع بند جزائي قيمته 800 مليون يورو»، ورد أتلتيكو مدريد ببيان أعلن من خلاله بدء «الإجراءات» للدفاع عن «مصالحه»، معتبراً أن غريزمان فسخ عقده بطريقة «أحادية».

واعتبر أتلتيكو أن المبلغ الذي دفعه النادي الكاتالوني «غير كاف» لتحرير اللاعب من بنده الجزائي، لأن برشلونة وغريزمان اتفقا على الصفقة قبل الأول من يوليو الجاري تاريخ تقلص البند الجزائي لعقده الممتد حتى 2023، من 200 مليون يورو إلى 120 مليوناً.

ولم يحدد النادي الكاتالوني ساعة وتاريخ التقديم الرسمي لغريزمان (28 عاماً) إلى الجماهير.

ولم تكن وجهة بطل العالم الفرنسي، الذي أعلن منذ مايو الماضي أنه سيترك أتلتيكو مدريد في نهاية الموسم، حيث تنخفض قيمة الشرط الجزائي في عقده من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو، موضع شك.

لكن مصير غريزمان أشعل توتراً كبيراً بين أتلتيكو وبرشلونة، حيث ندد نادي العاصمة، الأسبوع الماضي، في بيان بـ«عدم احترام» اللاعب والنادي الكاتالوني، بعدما تفاوضا سراً على التعاقد في مارس الماضي، في خضم المنافسة على الألقاب هذا الموسم، وتحديداً خوض أتلتيكو مدريد مباراتيه ضد يوفنتوس الإيطالي في ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا،

وارتفع التوتر بين الناديين بعدما غاب غريزمان عن بداية استعدادات أتلتيكو مدريد للموسم الجديد، الأحد الماضي، ما دفع الأخير إلى فتح إجراء تأديبي بحق المهاجم الفرنسي.

وكان عقد غريزمان مع أتلتيكو، الذي انضم إليه من ريال سوسييداد عام 2014، سينتهي عام 2023، وهو سجل له 133 هدفاً في 257 مباراة، وأحرز معه لقب الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» عام 2018.

وانضم غريزمان إلى برشلونة بعدما كان قريباً من الانتقال إلى صفوفه الموسم الماضي، قبل أن يقرر البقاء في مدريد ويفجر غضب الجماهير والمسؤولين الكاتالونيين.

وهي أول صفقة كبرى هذا الصيف لبرشلونة، الذي اكتفى بإحراز بطولة الدوري المحلي الموسم المنصرم، في حين تعرض لهزيمة نكراء أمام ليفربول الإنجليزي برباعية نظيفة في إياب دوري أبطال أوروبا، بعد أن تقدم عليه ذهاباً على ملعب كامب نو بثلاثة نظيفة، كما خسر نهائي مسابقة الكأس المحلية على يد فالنسيا.