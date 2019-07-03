الرقص قبل المباريات أحدث صيحات المنتخبات الإفريقية في «كان»

المصدر: أحمد طارق - دبي

شهدت بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، اتباع بعض المنتخبات المشاركة في البطولة القارية، طقوساً جديدة غير معتادة قبل خوض المباريات، التي كان أبرزها قيام اللاعبين بالرقص داخل الحافلة، وعند الوصول إلى الملاعب التي تستضيف المباريات.

وباتت الطقوس مشهداً يتكرر قبل المباريات، وأن يتم بث مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للطقوس التي تقوم بها المنتخبات الإفريقية، قبل المباريات في البطولة التي تستضيفها مصر حتى 19 الجاري، إذ كانت البداية مع منتخب زيمبابوي، الذي خاض مباراة الافتتاح أمام البلد المضيف، إذ في الوقت الذي كان المشاهدون يتابعون فقرات حفل الافتتاح، ظهر «المحاربون» في مشهد غريب خارج استاد القاهرة، وهم ينزلون من الحافلة التي أقلتهم إلى الملعب وهم يرقصون، وسط أجواء مبهجة استعداداً للمباراة، التي خسرها الفريق بهدف دون رد أحرزه محمود حسن تريزيغيه.

وتكرر المشهد نفسه من جانب منتخب غانا، بقيادة نجم العين السابق، أسامواه جيان، الذي تصدر مشهد الاحتفالية التي قام بها اللاعبون، أمام استاد الإسماعيلية قبل خوض المباراة الأولى لـ«النجوم السوداء» في المجموعة السادسة أمام بنين، التي انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، كما قام منتخب الكاميرون بالأمر نفسه، بقيام اللاعبين بالرقص قبل مباراة «الأسود» أمام غينيا بيساو، التي فاز بها المنتخب الكاميروني بهدفين دون رد.

من جهته، أكد لاعب ريال مدريد وبرشلونة وإنتر ميلان وتشيلسي السابق والهداف التاريخي لبطولات كأس إفريقيا، الكاميروني صامويل إيتو، أن «السر وراء قيام بعض المنتخبات الإفريقية بالرقص قبل بدء المباريات، أن الرقص يساعد على إزالة التوتر والرهبة قبل خوض المباريات».

وأوضح في تصريحات صحافية: «إن المنتخبات الإفريقية اعتادت على الرقص والغناء قبل كل مباراة، والهدف من تلك العادة هي إزالة جزء كبير من الضغوط من على كاهل اللاعبين، وتحميل المنافس ضغطاً أكبر، خصوصاً عندما يشاهد منافسه في حالة نفسية جيدة، ويقوم بالرقص والغناء قبل المباراة التي يترقبها الجميع».

وأضاف النجم الكاميروني، قائلاً: «إن علماء النفس أكدوا أن الرقص والغناء يساعدان على تهدئة الشخص، ويزيلان من عليه الضغوط، ويساعداه على التألق، لذلك يلجأ معظم المنتخبات الإفريقية لتلك العادة».

في المقابل، ارتبطت بطولات كأس أمم إفريقيا بالعديد من العادات الغريبة التي تقوم بها المنتخبات، إذ ارتبطت «كان» ارتباطاً بأعمال السحر والشعوذة، التي كثيراً ما لجأت إليها بعض الفرق طوال تاريخ البطولة للتأثير في خصومها، وتعبيد الطريق للفوز باللقب القاري، ولم تفارق هذه العادات معظم الدول، مثل غانا ونيجيريا وجنوب إفريقيا وتوغو وساحل العاج، حيث تسيطر معتقدات تشبع بها المسؤولون عن اللعبة في هذه الدول، بأن الكرة وحدها لا تأتي بالنتائج، بل لابد من أن ترافقها طقوس سحر وشعوذة، لتحقيق الفوز وإلحاق الهزيمة بالخصم.

والطريف في الأمر، أنه عندما اتخذ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قراراً بمنع هذه الأساليب، التي تفشّت بصورة كبيرة في بطولة 2008 في غانا، تحايلت بعض المنتخبات على هذا القرار، إذ اتفقت تلك المنتخبات على السفر إلى البلد المضيف، قبل انطلاق المنافسات بفترة لاستقبال الفريق لدى وصوله.