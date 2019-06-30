صدام منتخبي مصر والجزائر تُحدد موعده "أوغندا"

المصدر: سيد مصطفى - دبي

تُحدد نتيجة مباراة مصر وأوغندا التي ستجري عند الـ 11 من مساء اليوم، موعد المواجهة المنتظرة التي ستجمع الفراعنة مع الجزائر في بطولة الأمم الافريقية التي تستضيفها مصر حالياً بمشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى.

وضمن منتخب الجزائر التأهل للدور الثاني من البطولة متصدراً لمجموعته بصرف النظر عن نتيجة مباراته مع تنزانيا في الجولة الأخيرة والمقرر لها مساء الاثنين.

وستُفرض المواجهة على المنتخبين المصري والجزائري في الدور نصف النهائي اذا تأهل الفراعنة كمتأهلين في صدارة المجموعة الأولى التي تلعب فيها إلى جانب أوغندا وزيمبابوي والكونغو.

ويحتل المنتخب المصري صدارة مجموعته برصيد 6 نقاط وبفارق نقطتين عن أوغندا، اذ يكفيه الفوز أو التعادل لتصدر مجموعته.

بيد أن خسارة أصحاب الأرض الليلة واحتلاله المركز الثاني ستجعل مواجهته مع الجزائر مؤجلة للمباراة النهائية اذ لم يمض المنتخبان في طريقهما بنجاح حتى تلك المرحلة من البطولة.

وتعود أخر مواجهة جمعت المنتخبين العربيين إلى نسخة أمم افريقيا إلى عام 2010 والتي فازت فيها مصر بأربعة أهداف دون رد.