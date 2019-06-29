استبعاد ميلان من المسابقات الأوروبية لموسم 2019-2020

المصدر: لوزان - أ.ف.ب

استُبعد نادي ميلان الإيطالي العريق من المشاركة في المسابقات الأوروبية لكرة القدم لموسم 2019-2020 لعدم احترامه مبادئ اللعب المالي النظيف، بحسب ما ذكرت محكمة التحكيم الرياضية «كاس» أمس.

وتأهل خامس الدوري الإيطالي في الموسم الماضي إلى المسابقة الأوروبية الرديفة «يوروبا ليغ»، لكنه عجز عن احترام الشروط المالية للاتحاد الأوروبي في السنوات الثلاث الأخيرة.

وجاء في بيان المحكمة «استبعد ميلان من المشاركة في المسابقات الاوروبية لموسم 2019-2020 نتيجة خرق موجبات قواعد اللعب المالي النظيف».

وكان ميلان استبعد في يونيو 2018 من النسخة المقبلة ليوروبا ليغ لعدم احترامه مبادئ اللعب المالي النظيف للفترة من 2014 الى 2017، لكن في نهاية 2018، أعاد الاتحاد الأوروبي النظر في قراره، وأعلن فرض غرامة بقيمة 12 مليون يورو مع وقف التنفيذ، مهدداً باستبعاده في موسم 2022-2023 أو موسم 2023-2024، إذا «لم يحقق التوازن المالي حتى 30 يونيو 2021». ونتج قرار الأمس عن اتفاق بين النادي اللومباردي والاتحاد الأوروبي صدقته محكمة التحكيم.

وعاش ميلان موسماً مضطرباً حل فيه خامساً في الدوري بفارق نقطة عن جاره اللدود إنتر المتأهل الى دوري الابطال، وانتهى برحيل مدربه جينارو غاتوزو ومديره الرياضي البرازيلي ليوناردو. وبانتظار هذا القرار، ونظراً لديونه الكبيرة، أعلن بطل أوروبا سبع مرات عن نيته خفض نفقاته.