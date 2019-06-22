الكونغو الديمقراطية يتفاءل بالأرض المصرية في لقاء أوغندا

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

يبحث منتخبا الكونغو الديمقراطية وأوغندا عن بداية جيدة في مشوارهما ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، المقامة في مصر، وذلك عندما يلتقيان اليوم على استاد القاهرة في الجولة الأولى ضمن المجموعة الأولى، التي تضم أيضاً منتخبي مصر وزيمبابوي. ويتفاءل الكونغو بالملاعب المصرية التي سبق وحقق عليها لقبه الثاني سنة 1974 بعد 1968 في إثيوبيا، كما كانت له نتائج طيبة في مناسبات أخرى على الملاعب نفسها.

وستكون المباراة مهمة للكونغو لتحقيق الفوز، خصوصاً قبل المواجهة القوية مع أصحاب الأرض المنتخب المصري. وعموماً ستكون المباراة متكافئة بين منتخبين استعادا الكثير من البريق في السنوات الأخيرة. وكان الكونغو وأوغندا قريبين من التأهل لنهائيات كأس العالم الأخيرة بروسيا، لولا تعثرهما في المراحل الأخيرة بمجموعتيهما في التصفيات المؤهلة للمونديال، ليمنحا بطاقتي التأهل لمنتخبي تونس ومصر على الترتيب. واستعان مدرب الكونغو، المحلي فلوران إيبينجي بتوليفة بالنجوم المحترفين في الخارج مثل سيدريك باكامبو لاعب بكين جوان الصيني ويانيك بولاسي وبول خوسيه موبوكو لاعبي اندرلخت وستاندار لييج البلجيكيين على الترتيب.

من جانبه، يسعى أوغندا لتحقيق انتصاره الأول في المجموعة، لتدعيم حظوظه في الصعود للأدوار الإقصائية، خصوصاً مع تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة للدور الثاني، بالإضافة إلى أفضل أربعة ثوالث.

ويأمل أوغندا، الذي يتولى تدريبه الفرنسي سيباستيان ديسابر، في الظهور بشكل أفضل مما قدمه في النسخة الماضية، التي جرت بالغابون عام 2017، التي شهدت خروجه من الدور الأول.

• الكونغو حقق لقبه الإفريقي الثاني في مصر سنة 1974 إلى جانب نتائج جيدة في مناسبات أخرى.