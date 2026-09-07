الإمارات تتضامن مع الكونغو الديمقراطية وتعزّي في ضحايا حريق

أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة، جراء حادث الحريق الذي اندلع في قاعة للمناسبات في العاصمة كينشاسا، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأسر الضحايا، ولجمهورية الكونغو الديمقراطية وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.