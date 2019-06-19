نجوم غانا ترفع شعار «لا بديل عن اللقب»

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

قبل أربعة أعوام فقط، نال المنتخب الغاني إشادة بالغة لوصوله إلى المباراة النهائية ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2015 بغينيا الاستوائية.

ولكن مع تراجع الفريق خطوة، واحتلاله المركز الرابع في النسخة الماضية عام 2017 بالغابون، وغيابه عن نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، لم يعد أمام الفريق المعروف بلقب «النجوم السوداء» سوى البحث عن لقبه الخامس في البطولات الإفريقية، من خلال النسخة الجديدة التي تنطلق فعالياتها في مصر، الجمعة المقبل.

ولم يغب المنتخب الغاني عن المربع الذهبي للبطولة الإفريقية منذ نسخة 2008، لكنه افتقد القدرة على إحراز اللقب في هذه النسخ الست على التوالي.

كما غاب الفريق عن مونديال 2018، بعد مشاركته في نسخ 2006 بألمانيا، وبلغ فيها دور الـ16 و2010 بجنوب إفريقيا، التي وصل فيها لدور الثمانية، و2014 بالبرازيل.

وعلى مدار 37 عاماً، فشلت غانا في الفوز بلقب البطولة الإفريقية فيما يمثل إخفاقاً كبيراً لا يليق بتاريخ الفريق أو إمكاناته العالية.

ولا يختلف اثنان على أن المنتخب الغاني كان ولايزال «برازيل القارة السمراء»، ليس لجمال الأداء فحسب، وإنما لأنه كان دائماً ومازال حتى الآن، ضمن المرشحين بقوة لإحراز لقب البطولة القارية التي شارك فيها 22 مرة سابقة، وأحرز لقبها أربع مرات.

وكان المنتخب الغاني أول الفرق التي تحرز لقب البطولة أربع مرات، حيث توج باللقب أعوام 1963 و1965 و1978 و1982، أي أنه توج باللقب أربع مرات في غضون 20 عاماً، قبل أن يحرز المنتخب الكاميروني أول ألقابه الخمسة، وقبل أن يحرز المنتخب المصري لقبه الثالث من بين الألقاب السبعة التي يستحوذ عليها حالياً.

ويستهلّ المنتخب الغاني مسيرته في البطولة بملاقاة منتخب بنين، ثم يلتقي منتخبي الكاميرون وغينيا بيساو في المباراتين التاليتين على التوالي.