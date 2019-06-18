إيقاف العداءة البحرينية كيروا 4 سنوات

المصدر: باريس - أ.ف.ب

أعلنت وحدة النزاهة في ألعاب القوى أمس، إيقاف العداءة البحرينية أونيس جيبكيروي كيروا، وصيفة سباق الماراثون في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في ريو دي جانيرو 2016، أربع سنوات لثبوت تناولها المنشطات.

وكانت كيروا (35 عاماً) أوقفت مؤقتاً في مايو الماضي بانتظار نتيجة الفحص المضاد الذي جاءت نتيجته إيجابية أيضاً وتظهر وجود آثار لمادة «إيبو» المحظورة في عيناتها، وتم إيقافها بالتالي أربع سنوات اعتباراً من السابع من مايو 2019.

واحتلت كيروا الكينية الأصل، المركز الثاني في سباق الماراثون في أولمبياد ريو خلف الكينية جيمايما سامغونغ التي ثبت أيضاً تناولها منشطات بعد أشهر من تتويجها بالذهبية الأولمبية، وأوقفت لثمانية أعوام.

وأقرت كيروا التي نالت برونزية سباق الماراثون في بطولة العالم لألعاب القوى في بكين عام 2015، بأنها خالفت القوانين وقبلت بالعقوبة المفروضة عليها.