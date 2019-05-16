غوارديولا أفضل مدرب في إنجلترا

المصدر: لندن - أ.ف.ب

أحرز مدرب فريق مانشستر سيتي بطل الدوري الانجليزي لكرة القدم، الإسباني بيب غوارديولا، جائزة أفضل مدرب في إنجلترا، بعد قيادته الأحد الماضي فريقه الى لقبه الثاني توالياً في الدوري الممتاز، متفوقاً على الالماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الوصيف.

واحتفظ سيتي بلقبه في البريميرليغ بعد صراع محموم انتهى بفارق نقطة يتيمة أمام ليفربول. وبعد تتويجه بلقب كأس الرابطة في فترة سابقة من الموسم، سيكون بمقدور سيتي تحقيق ثلاثية محلية للمرة الاولى عندما يواجه واتفورد بعد غد في نهائي كأس انجلترا على ملعب ويمبلي. وتصدر غوارديولا تصويت لجنة من الخبراء بالاضافة الى الجماهير. واصبح مدرب برشلونة الاسباني وبايرن ميونيخ الالماني السابق ثالث مدرب يحتفظ بجائزته، بعد السير اليكس فيرغوسون، والبرتغالي جوزيه مورينيو.