تجميد النشاط الرياضي في السودان بعد انسحاب جماعي للأندية

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أصدر اتحاد كرة القدم السوداني اليوم السبت قرارا بتجميد النشاط الرياضي عقب بيانٍ أعلنته أندية الممتاز بتعليق المشاركة في جميع البطولات التي ينظمها الاتحاد العام لكرة القدم.

وقال رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد، الفاتح باني في تصريحٍ لموقع "باج نيوز إن رئيس الاتحاد، كمال شداد دعا إلى اجتماعٍ ينتظر أن يلتئم خلال الساعات المقبلة لبحث المستجدات التي طرأت على الساحة.

وكان "16" ناديا تحت لواء الدرجة الممتاز يتقدمهما قطبي الكرة السودانية الهلال والمريخ أعلنوا رفضهم المشاركة في منافسات الاتحاد العام لكرة القدم بناءً على الظروف التي تعاني منها البلاد سياسيًا واقتصاديًا.