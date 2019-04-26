ايقاف مدحت شلبي بعد "تعليق جنسي" في مباراة الزمالك وبيراميدز

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

اتخذ مجلس إدارة نقابة الإعلاميين في مصر، قرارا بإيقاف معلق مباراة فريقي بيراميدز والزمالك، مدحت شلبي، عن التعليق لنهاية الموسم الجاري وذلك بعد تعليق اعتبر مسيء في مباراة الزمالك وبيراميدز، ليكون القرار الجديد بمثابة تحدي جديد لكل المعلقين لمراعاة الأداب العامة في الحديث.

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن نقيب الإعلاميين، طارق سعدة، إن القرار جاء بسبب ما صدر عن شلبي من "تجاوزات مهنية وأخلاقية أثناء تعليقه على المباراة المذكورة."

وأضاف سعدة أن تجاوزات شلبي تخالف ميثاق الشرف الإعلامي، ومدونة السلوك المهني للإعلاميين.

وأشار نقيب الإعلاميين إلى أنه سيتم مخاطبة قطاع قنوات النيل المتخصصة، لتنفيذ القرار، مع ضرورة تقدم الكابتن مدحت شلبي بأوراقه للنقابة، لتوثيق وضعه بالحصول على تصريح مزاولة مهنة محدد المدة، حتى يستطيع مزاولة المهنة، وفقاً للقانون 93 لسنة 2016، والذي يُجرم مزاولة المهنة بدون الحصول على تصريح من النقابة.

وكان المجلس الأعلى للإعلام في مصر فتح تحقيقا فيما قاله شلبي، على الهواء مباشرة، عن هدف فريق بيراميدز في مرمى الزمالك، الثلاثاء الماضي، بسبب وصف مدحت شلبي، للهدف حيث ربط بين الهدف والحديث عن "عريس" و"زفاف" وشباك "لم تعد عذراء" عند تسجيل الهدف، أثار حالة من الجدل، وقال البعض إن تعليقه يحمل إيحاءات جنسية.