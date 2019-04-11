لكمات قوية في تدريب بايرن ميونيخ!

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية، أمس، أن شجارا تخلله تبادل للكمات، وقع خلال حصة تدريبية لفريق بايرن ميونيخ بطل الدوري المحلي في كرة القدم في المواسم الستة الماضية، بين البولندي روبرت ليفاندوفسكي والفرنسي كينغسلي كومان.

وبحسب الصحيفة، كان اللاعبان في حصة تدريبية مغلقة عندما بدأ المهاجم البولندي البالغ 30 عاما بانتقاد زميله الفرنسي (22 عاماً).

وأوضحت الصحيفة أن اللاعبين تواجها بكلمات قاسية قبل تطور الإشكال بينهما الى شجار، ويوجه كل منهما اللكمات إلى وجه الآخر.

وتدخل المدافعان نيكلاس زوليه وجيروم بواتينغ في محاولة للفصل بين المهاجمين اللذين لم يبديا أي تجاوب قبل أن يتدخل عدد آخر من اللاعبين لوقف الشجار.

وانتزع بايرن ميونيخ صدارة ترتيب الدوري (64 نقطة) من غريمه بوروسيا دورتموند بعدما اكتسحه في المرحلة الثامنة والعشرين بخماسية بيضاء (اثنان منها للبولندي)، وتقدم عليه بفارق نقطة واحدة قبل ست مراحل في إطار سعيه إلى لقب سابع تواليا.

ويحل بايرن ضيفا على فورتونا دوسلدورف الأحد في المرحلة التاسعة والعشرين، غداة استضافة دورتموند لماينتس في المرحلة نفسها.