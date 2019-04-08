بوردو يطالب بمعاقبة بالوتيلي لتسبّبه في كسر أنف لاعب

المصدر: بوردو - أ.ف.ب

طلب نادي بوردو من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم معاقبة مهاجم مرسيليا الفرنسي، الإيطالي ماريو بالوتيلي، بعدما تسبب في كسر أنف مدافعه البرازيلي بابلو في مباراة الفريقين ضمن الدوري الفرنسي هذا الأسبوع.

وأوضح بوردو، في بيان، أن «أحد لاعبينا كان ضحية حركة تبدو متعمدة، وهذا أمر غير مقبول»، منتقداً «تصرف اللاعب الخصم (بالوتيلي) بعد دخوله أرض الملعب»، ومعتبراً أنه «يدفع الى التساؤل». وخلال المباراة التي استضافها بوردو على ملعبه مساء الجمعة في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري المحلي وانتهت بفوزه 2-صفر، تعرض بابلو الى ضربة بالكوع من بالوتيلي بعيداً عن الكرة. وخرج بابلو في الدقيقة 78 والدم يسيل من أنفه، وخضع للعلاج خارج أرض الملعب، لكنه طلب من الحكم حكيم بن الحاج العودة الى تقنية المساعدة بالفيديو (فار) لتبيان ما قام به المهاجم الذي كان قد دخل بديلاً لديمتري باييت.

وبعدما أمضى نحو ثلاث دقائق يتلقى العلاج، عاد البرازيلي الى المستطيل الأخضر، حيث تقدم ووجّه دفعة بالكتف الى صدر المهاجم المثير للجدل، قبل أن يسقط الأخير أرضاً ويمسك وجهه.

وأدت هذه الحركة الى إشهار الحكم البطاقة الحمراء المباشرة بوجه بابلو. وأوضح بوردو في بيانه أن الفحوص الطبية التي خضع لها لاعبه «أظهرت إصابته بكسر في الأنف»، متابعاً «في هذه الظروف، لا يمكن للنادي سوى أن يأسف للعقوبة التي تعرض لها بابلو، وإن كانت الحركة التي قام بها تبدو مؤسفة».