المشجعون تحت 18 سنة ممنوعون من الملاعب في تونس

المصدر: تونس - أ.ف.ب

شدّدت السلطات في تونس القيود بشأن حضور الجماهير في الملاعب، في ظل تزايد العنف في المدرجات. وأعلنت السلطات الأمنية عقب اجتماع مع ممثلين من وزارة الشباب والرياضة ورؤساء الاتحادات الرياضية، مساء أول من أمس، عن غلق المدرجات الجانبية (خلف المرمى) للملاعب التي شهدت أعمال عنف وشغب متكررة.

كما قررت السلطات منع من هم تحت 18 عاماً من دخول الملاعب والقاعات الرياضية.

وأعلنت أيضاً عن قرارها منع حضور جماهير الفرق الزائرة في جميع المباريات حتى نهاية الموسم الرياضي.

وتشهد مدرجات الملاعب صدامات متكررة بين قوات الأمن والجماهير، وبين جماعات الأولتراس في ما بينها، ما يؤدي إلى استخدام الغاز المسيل للدموع من قبل الأمن، وإلى حصول أضرار بالمنشآت الرياضية بسبب الشغب.