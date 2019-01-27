جارديم يعود لتدريب موناكو بعد 3 أشهر من إقالته

المصدر: باريس - أ.ف.ب

أكد نادي موناكو الفرنسي لكرة القدم، أول من أمس، عودة مدربه السابق، البرتغالي ليوناردو جارديم، للإشراف عليه بعقد حتى عام 2021، خلفاً لتييري هنري، الذي علق نادي الإمارة مهامه الخميس الماضي، وذلك بعد ثلاثة أشهر فقط من إقالة المدرب البرتغالي.

وكان موناكو استهل الموسم الحالي بإشراف جارديم نفسه، لكنه أقيل من منصبه إثر الخسارة أمام رين 1-2 في السابع من أكتوبر، قبل أن تتم الاستعانة بخدمات هنري.

بيد أن الأمور لم تتحسن إطلاقاً بقيادة مهاجم منتخب فرنسا السابق، فقام موناكو بتجميد مهام هنري. ويستلم جارديم مهامه رسمياً في المباراة ضد غانغان في كأس الرابطة الفرنسية. يذكر أن جارديم نجح في قيادة موناكو إلى إحراز لقب بطل الدوري الفرنسي موسم 2016-2017 للمرة الأولى منذ 17 عاماً.