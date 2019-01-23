تأجيل مباراة فريق فرنسي بسبب اختفاء طائرة مهاجمه

المصدر: باريس - أ.ف.ب

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أمس، عن تأجيل المباراة التي كانت مقررة اليوم بين سانوا سانت غراتيان مع نانت من الدرجة الأولى ضمن الدور الرابع لمسابقة الكأس المحلية، إلى الأحد المقبل، بسبب اختفاء الطائرة التي كانت تُقل المهاجم السابق للأخير، الأرجنتيني إيميليانو سالا، في البحر على بعد نحو 20 كلم شمال جزيرة غورنيزي.

وألغى نانت حصته التدريبية صباح أمس في لاجونليير، حيث تلقّى اللاعبون خلال تناولهم الفطور، خبر اختفاء الطائرة السياحية التي كانت تقل زميلهم السابق من نانت إلى كارديف، حيث كان يستعد للحاق بصفوف فريقه الجديد كارديف سيتي.

وسيؤدي تأجيل مباراة نانت في مسابقة الكأس إلى تأجيل مباراته، المقررة السبت المقبل في الدوري، ضد سانت إتيان.