مدرب منتخب أوزباكستان: لا نخشى مواجهة بطل الخليج

المصدر: منصور السندي-الشارقة

أكد مدرب منتخب أوزباكستان الارجنتيني، هيكتور كوبر أنه لا يخشى مواجهة نظيره المنتخب العماني بطل النسخة الماضية لكأس وذلك خلال اللقاء الذي يجمع المنتخبين غدا الأربعاء ضمن مباريات المجموعة السادسة لكأس أمم اسيا 2019 ، مشددا على جاهزية المنتخب الأوزبكي من سواء من ناحية اللياقة البدنية او الفنية ، مؤكدا احترامه للمنتخب العماني الذي وصفه بالجيد ، مشيرا الى أن البطولة ستكون حافلة بالمفاجآت ،لافتا الى أنه يتمنى أن يلعب منتخب أوزباكستان كرة قدم حديثة خلال هذه البطولة وإظهار الوجه المشرق للكرة الأوزبكية.

وقال كوبر خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم الثلاثاء بنادي الشارقة لا نخشى مواجهة أي منتخب في البطولة وسنلعب كل مباريات البطولة بثقة عالية بعد فترة إعداد متواصل استمرت خمسة أشهر وقد باتت الصورة واضحة بالنسبة لنا للتحضير لجميع مباريات البطولة وليس لمباراة عمان فقط".

وأضاف" لست قلقا بشأن نتائج المنتخب في المباريات الودية التي كان الهدف منها إعداد وتحضير المنتخب بشكل جيد".