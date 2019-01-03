رونالدو يشكل 6% من عوائد «نايكي».. ومحمد صلاح «قوة ناعمة»

المصدر: سيد مصطفى وأحمد طارق - دبي

كشف تقرير أصدره مجلس دبي الرياضي، على هامش مؤتمر دبي الدولي أمس، عن قيمة المؤشرات الاقتصادية لكرة القدم في السنوات الماضية على صعيد الأندية والدوريات الأوروبية واللاعبين، ونهائيات كأس العالم، وكذلك الشركات الرياضية.

واعتمد مجلس دبي الرياضي في الدراسات التي احتواها التقرير على مراكز مختصة في الدراسات الرياضية التابعة لـ«فيفا»، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وشركة «ديلوت» العالمية، ومجلة «إيكوفون» المختصة في الشأن الاقتصادي، ويعتبر التقرير مُكملاً لما طرحة ضيوف مؤتمر دبي الدولي، عبر خمس جلسات تعمقت في «كرة القدم والاقتصاد»، شعار النسخة 13.

وسلط التقرير الضوء على علاقة نجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع شركة «نايكي» الرياضية، إذ وقعت الشركة عقداً مع اللاعب بقيمة مليار دولار في عام 2016، للدعاية لمنتجاتها الرياضية. وأشار إلى أن نسبة عائدات الشركة من التعاقد مع رونالدو بلغت 6%، بما يُعادل نصف مليار دولار، لترتفع قيمة عائداتها التسويقية إلى 15.9 مليار دولار.

وذكرت الدراسات أن «نايكي» استفادت من وجود 260 مليوناً على حسابات رونالدو في مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلت الشركة كل هذه الأعداد في إقناع النجم البرتغالي بزيادة معدلات مشاركاته على مواقع التواصل لتبلغ 1703 مشاركات في 11 شهراً، إذ ظهر في كل مرة بعلامة الشركة الرياضية ما أسهم في تحسين منتجاتها الرياضية، وفق ما أشارت الدراسات.

وكانت العلاقة بين نايكي ورنالدو بدأت عام 2003، وهو العام الذي شهد انتقاله إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، إذ ارتدى اللاعب نحو 60 تصميماً مختلفاً من منتجات الشركة الرياضية.

وتناول التقرير كذلك تأثير القوة الناعمة لكرة القدم، عبر النجم المصري محمد صلاح، ما جعله ذا تأثير إيجابي في الآخرين، وقال: «محمد صلاح أثر بصورة مباشرة في المشاهدين، وبات متحكماً بدرجة كبيرة في سعادتهم وارتفاع معنوياتهم، بل وفي إقبالهم على الشراء وسوق العمل، وتحقيق نمو في القطاع الاقتصادي بشكل عام».

وأضاف: «انعكس التحول الكبير في مسيرة محمد صلاح على المجتمع المصري بشكل خاص، وتكمن تلك الدلالات في سلوكياته، إذ بات معروفاً إعلامياً بالتواضع والأخلاق المميزة، ما أكسبه حب الجماهير والتأثير في سلوكهم».

وشدد التقرير على أن «اللاعب المصري ارتبط اسمه بالعديد من الأعمال المجتمعية والتنموية داخل مصر من خلال تبرعه بحملات إعلانية حكومية لمكافحة المخدرات، وهي الحملة التي أحدثت مردوداً إيجابياً على المجتمع المصري، وكذلك إسهاماته في دعم بعض المؤسسات العلاجية في بلاده بعدد من الأجهزة المتقدمة في المجال الطبي».

• 27.3 مليار دولار حجم عائدات كرة القدم الأوروبية سنوياً

كشف التقرير الذي قدمته شركة «ديلوت» للاستشارات في عام 2017، أن عائدات الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى (ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وإنجلترا)، تجاوزت الـ15 مليار دولار، بنسبة تضاعفت عن العقد الماضي، ليزيد حجم إيرادات كرة القدم الأوروبية عموماً إلى 27.3 مليار دولار سنوياً، بنسبة نمو وصلت إلى 5% خلال موسم 2015-2016 مقارنة بالموسم الذي سبقه. وانعكست عوائد البث التليفزيوني على الاتحاد الأوروبي، إذ لخص التقرير نمو إيرادات البث بنحو 6%، بما يوازي 400 مليون، لترتفع عائداته إلى 7.3 مليارات دولار سنوياً، وذلك على النحو التالي:

1- الدوري الإنجليزي: 5.4 مليارات دولار.

2- الدوري الألماني: 3 مليارات دولار.

3- الدوري الإسباني: 2.7 مليار دولار.

4- الدوري الإيطالي: 2.1 مليار دولار.

5- الدوري الفرنسي 1.6 مليار دولار.

• أرقام من الدوريات الأوروبية

ارتفاع رواتب اللاعبين في الدوري الإنجليزي: 2.9 مليار يورو، وبنسبة بلغت 9%.

أرباح أندية الدوري الإسباني بلغت 3.662 مليارات يورو.

أسهم أياكس في البورصة تفقد 4% عند خسارة المباريات خلال الفترة من 2001-2015.

• عوائد روسيا من تنظيم كأس العالم 2018

- 1.5 مليون سائح زاروا المدن الروسية في المونديال.

- ارتفاع قيمة الروبل مقارنة بالدولار.

- زيادة معدل الدخل للفرد 1%.

- 4 مليارات دولار زيادة الطلب على الفنادق والمطاعم.

• نسبة استقطاع الضرائب في الدوريات الأوروبية

إنجلترا: 44%

إسبانيا: 54%

فرنسا: 40%

ألمانيا: 45%

إيطاليا: 43%

روسيا: 26%

السويد: 56.9%

البرتغال: 56.8%

الدنمارك: 55.5%

بلجيكا: 53.7%

• النجم المصري لديه تأثير مباشر في معنويات الجماهير وإقبالهم على الشراء.

• «نايكي» استفادت من وجود 260 مليوناً على حسابات رونالدو

• 15 مليار دولار عوائد البث التلفزيوني للدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا.