رئيس الاتحاد الأوروبي: لن يكون هناك دوري سوبر

المصدر: باريس - أ.ف.ب

شدّد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، السلوفيني الكسندر تشيفيرين على أنه لن يكون هناك دوري سوبر لأندية النخبة الأوروبية بعيدا عن الاتحاد. وأكد الأمر نفسه رئيس رابطة الأندية الأوروبية، الإيطالي أندريا أنييلي الذي كان برفقته، مشددان على عدم وجود أي نية لإنشاء هذا الدوري بحسب تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وجاء موقف تشيفيرين وأنييلي رداً على ما نشرته مجلة «دير شبيغل» الألمانية، والحديث عن نية الأندية الأوروبية الكبرى بإقامة «سوبر ليغ» اعتباراً من 2021.

وقالا إنه قد يعاد النظر في روزنامة الكرة القارية، اعتباراً من 2024، لمحاولة التوصل إلى تقليص عدد المباريات المحلية وزيادة القارية.

وشدد تشيفيرين لـ«بي بي سي» على أنه «لن يكون هناك دوري السوبر، ما يقال هو ضرب من الخيال أو حلم».