بوغبا يخشى الماء

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت صحيفة «ميرور» البريطانية أن نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، الفرنسي بول بوغبا، بدأ منذ فترة بسيطة الحصول على دروس في السباحة من أجل التغلب على خوفه من الماء.

وقالت الصحيفة «بوغبا لديه خوف من الماء، خصوصاً إذا اقترب من عينيه، ولكنه بدأ يتغلب على هذا الخوف بالحصول على دروس منتظمة في السباحة مع أعضاء فريق اللياقة البدنية في مانشستر يونايتد، وحدد لنفسه الوصول لـ10 دروس قبل نهاية العام الجاري».

ويغيب بوغبا عن الملاعب حالياً بسبب الإصابة، بداية من لقاء الديربي الذي خسره مانشستر يونايتد 1-3، على ملعب الاتحاد، ويقضي حالياً إجازة في دبي يزور فيها المعالم السياحية والترفيهية في الإمارة.

والتقطت وسائل الإعلام صوراً ومقاطع فيديو للاعب الفرنسي وهو يوجد برفقة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة في دبي، ما زاد التكهنات حول انتقاله للبلوغرانا الصيف المقبل.