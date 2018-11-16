نقطة تفصل فرنسا عن التأهل إلى نصف نهائي دوري الأمم

المصدر: باريس - أ.ف.ب

تبحث فرنسا، بطلة العالم، عن نقطة التعادل أمام مضيفتها هولندا، لتحسم، اليوم، بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، ضمن المجموعة الأولى من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية في كرة القدم.

وحققت فرنسا، المنتشية من تتويجها الثاني بلقب المونديال الصيف الماضي في روسيا، بداية جيدة، فتعادلت مع ألمانيا خارج ملعبها سلبا، ثم فازت على ضيفتها هولندا 2-1، قبل أن تسقط ألمانيا، الشهر الماضي، 2-1 بباريس، في ظل تألق مهاجمها اليافع كيليان مبابي.

في المقابل، عوضت هولندا بدايتها البطيئة بفوز ساحق على ضيفتها ألمانيا 3-صفر، لترفع رصيدها إلى ثلاث نقاط، وتحتاج إلى التغلب على فرنسا، اليوم، في روتردام إن أرادت الإبقاء على آمال التأهل، علماً بأن المباراة الأخيرة في المجموعة تجمع في 19 الجاري بين هولندا وألمانيا التي فقدت الأمل بالتأهل.

لكن فرنسا، التي تواجه الأوروغواي ودياً، الثلاثاء، تعاني من إصابات عدة في صفوفها. وسيغيب عنها لاعبا مانشستر يونايتد الإنجليزي بول بوغبا وأنطوني مارسيال، ولاعب مانشستر سيتي بنجامان مندي، بسبب الإصابة، بالإضافة إلى ظهير أتلتيكو مدريد لوكاس هرنانديز، ومدافع برشلونة أومتيتي، فيما يتعافى قلب دفاع ريال مدريد الإسباني رافايل فاران من إصابة بفخذه.

بدورها، تبحث هولندا عن تحقيق الفوز وإصابة عصفورين بحجر واحد للإبقاء على آمالها بصدارة المجموعة، وضمان بقائها في المستوى الأول، ما يعني هبوط ألمانيا إلى المستوى الثاني بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخيرة.

بول بوغبا أبرز الغائبين

عن فرنسا في لقاء

هولندا.